日経平均株価が史上最高値を更新するニュースが連日のように流れ、6万円台での推移が当たり前になってきました。「株高は景気が良い証しで、円も強くなるはず」というイメージから、自分の生活も楽になるのではと期待した人もいるかもしれません。 一方で、給与は思ったほど伸びず、大手コンビニ各社のおにぎりは商品によっては200円を超えるなど、食料品の値上がりが続いています。なぜ株高でも家計は楽になら