【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ディオール ビューティー フレンド オブ ザ ハウスを務めるKing & Princeの永瀬廉が5月18日、大阪・心斎橋で行われた「ハウス オブ ディオール 心斎橋」オープニングイベントに来場し、ディオールのあらたな旗艦店の誕生を祝福した。 ■ジャケットにダメージ加工が施されたカーゴパンツを合わせた、遊び心あるスタイリングで登場