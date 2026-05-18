【レポート】永瀬廉が「ハウス オブ ディオール 心斎橋」オープニングイベントに登場！「思い出の地にDiorができて運命を感じる」

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ディオール ビューティー フレンド オブ ザ ハウスを務めるKing & Princeの永瀬廉が5月18日、大阪・心斎橋で行われた「ハウス オブ ディオール 心斎橋」オープニングイベントに来場し、ディオールのあらたな旗艦店の誕生を祝福した。

■ジャケットにダメージ加工が施されたカーゴパンツを合わせた、遊び心あるスタイリングで登場

この日永瀬はメゾンのアイコニックなジャケットをメンズウエアとして再解釈したジャケットにダメージ加工が施されたカーゴパンツを合わせた、遊び心あるスタイリングで登場。

コーディネートのポイントについて聞かれると、「お気に入りはこのジャケット。色や素材は違うのですが、ジョナサン・アンダーソンのファーストコレクションを紅白のオープニング時に着させていただいて、僕にとって思い出があるジャケットです」と語り、こだわりポイントを明かした。

■最近の“夢のような出来事”についてもコメント

また、あらたにオープンを迎える「ハウス オブ ディオール 心斎橋」については「外装のゴージャスさや洗練された美しさ、店内にはアートがあり、階段の形一つひとつにもこだわりを感じられて、まさに美術館に来ているような感覚になりました」とコメントし、その魅力に言及。

最近の“夢のような出来事”を問われると、「大きい身が乗った、蟹丼が夢のようなおいしさでした」と笑顔で語り、会場を和ませた。

さらに、大阪での印象的な思い出については、「関西ジュニアの頃、春夏秋冬ステージをやらせてもらっていた松竹座。その思い出の地にDiorができて運命を感じる」と、振り返った。

5月21日にオープンする「ハウス オブ ディオール 心斎橋」は、日本人建築家・藤本壮介が手掛けた波打つファサードが印象的で、オートクチュールドレスの流れるようなドレープを想起させる象徴的なデザインとなっている。

館内はピーター・マリノによる設計で、壮大なスケールの空間が4フロアにわたり広がり、ウィメンズ、メンズ、アクセサリー、ファイン ジュエリー、メゾン、フレグランスなど、ディオールの多彩なクリエイションを展開。

また、館内には厳選されたアートピースが配され、ディオールと芸術の深い関係性を体現。自然光が差し込む開放的な空間や緑を取り入れた演出により、ラグジュアリーでありながら心地よい体験が提供される。

さらに、東信によるフラワーインスタレーションや、ミシュランスターシェフ、アンヌ＝ソフィー・ピックによる特別メニューを提供するレストラン「ムッシュ ディオール」も併設。フランス料理と日本の食材を融合させた特別なダイニング体験も楽しむことができる。

■関連リンク

ディオール OFFICIAL SITE

https://www.dior.com

King & Prince OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/41

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/