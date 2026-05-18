「1時間弱」は1時間より短いのか、少し超えるのか。「8時10分前」は7時50分なのか、8時10分の直前なのか。何気なく使っている時間表現をめぐり、若者と大人の“感覚のズレ”が、ネットで論争になっている。「きっかけは、狩野英孝さんが5月17日までに更新したYouTubeチャンネル『EIKO！GO！！』の動画です。スタッフが狩野さんに日常的な時間表現の認識を確認し、“世間の常識”とのズレを検証する企画でした」（芸能記者）た