俳優の木村拓哉さん（53）が2026年5月14日、自身のインスタグラムを更新。カメラ目線のモノクロショットを披露した。「とある撮影へ！」木村さんは、「本日は、とある撮影へ！」と報告し、クールな表情の自撮りショットを投稿した。「スタッフの力を借りて、騒ぐ場所へ向け、また一歩前進...。宜しくお願いします！」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、長袖シャツと「Supreme」のロゴがデザインされたTシャツを