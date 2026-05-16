◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年5月15日アナハイム）ドジャースは15日（日本時間16日）、ブレーク・スネル投手（33）を左肘の関節内遊離体のため、負傷者リスト（IL）に入れたことを発表した。同投手は当初、この日のエンゼルスとの「フリーウエー・シリーズ」初戦に先発する予定だった。スネルは左肩の疲労で開幕から負傷者リスト（IL）に入っていたが、9日（同10日）のブレーブス戦で復帰。3回6安打5