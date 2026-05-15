河北省政府新聞弁公室は14日に開いた記者会見で、2025年末時点で、雄安新区で累計6973カ所の5G基地局を開設し、1万人当たりの5G基地局数が58カ所に達し、主要エリアでの5Gネットワークの全面カバーを実現したと明らかにした。中国新聞社が伝えた。河北省通信管理局の党組書記兼局長の周景耀（ジョウ・ジンヤオ）氏は、「25年に河北省の情報通信業界の主要発展指標が全国トップグループを維持した。固定資産投資は115億2000万元（約