『吉村由美』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
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J-CASTニュース
2003年に長女を出産し、アニメの制作が決まったタイミングだったという
スポニチアネックス
「これからもよろしくね」と、相方・吉村由美との久々の2ショットを公開
スポーツ報知
「お詫びを兼ねて、吉村さんを食事に連れて行くという形」になったという
トピックニュース
PUFFYがゲストだったが、過去にと吉村由美の髪型をイジっていたさんま
19年前、さんまは吉村の前髪を「なんやその髪」とイジっていたという
デイリースポーツ
マネジャーが、誕生日を祝う曲を間違えて本人に送ってしまった
同じ保育園に通う母親からは、眉をひそめる年配者もいるとの声があがった
NEWSポストセブン
出品金額は2着で20020円だが、取り分はリーダーの大貫亜美が2万円だという
Techinsight
「お互いがお互いのこと（音楽活動）を言いたくなっちゃう」と告白
「チャート1位はどっちが獲る？」など対立を煽っていたと明かした
8月11日に開催されるPUFFY主催のイベントでT.M.Revolutionと共演