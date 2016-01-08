『大貫亜美』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
J-CASTニュース
明るい金髪のヘアスタイルにもマッチしたメイクの写真を披露
デイリースポーツ
2003年に長女を出産し、アニメの制作が決まったタイミングだったという
スポニチアネックス
細田昌志氏は著書で、TERUには「パートナー志向」があったのではと指摘
文春オンライン
黒髪ロングのカツラとピンクのカラコンを着用し、竹を咥えている
「これからもよろしくね」と、相方・吉村由美との久々の2ショットを公開
スポーツ報知
亜美は今、自宅から30分ほどの距離にあるタワマンに帰宅しているという
FRIDAYデジタル
2018年は親友と呼べる人と信頼できる人がいっぺんにいなくなった、と告白
日刊スポーツ
沖縄で5キロあるというアカジンミーバイを釣り、地元紙に掲載されたという
ナリナリドットコム
10月の夜に目黒区内のドン・キホーテで買い物をしていたという
「驚きのNOドリンク あんなに歌って踊ってNOドリンク」と驚嘆
20日にInstagramで「ようやく復活の兆しが見えて参りました」とコメント
16日に福岡で開催されるライブへの出演はキャンセルすると公式サイトが発表
マネジャーが、誕生日を祝う曲を間違えて本人に送ってしまった
トピックニュース
ファンが増上寺の絵馬に願いごとを書いて奉納することが多いと事情通
東スポWEB