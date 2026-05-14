女性デュオ・ＰＵＦＦＹが１３日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡでデビュー３０周年記念ライブ「Ｏｎｅ Ｎｉｇｈｔ “Ｂｉｒｔｈｄａｙ” Ｃａｒｎｉｖａｌ」を開催し、ヒット曲連発の全２０曲で約２０００人のファンを熱く盛り上げた。

公演前には３０周年について大貫亜美（５２）は「気づいたら、もぎたての果実も熟れちゃったって感じ。でも、熟れてからがおいしいと思う」と、代表曲の歌詞にちなんで意気込みを示していた。

ライブには、デビューからプロデューサーを務めてきた奥田民生（６０）がゲスト出演した。「何か３０周年って…恥ずかしくないすか？」と“民生節”で祝福し「これが私の生きる道」などでセッション。アンコールにも再登場して、「アジアの純真」などを２人と演奏した。

当初はミニアルバム１枚で終了予定のユニットだったと明かした吉村由美（５１）は「誰一人（３０年やると）思ってなかった」と笑う。７月には初の主催フェスも開催。「まだまだ、やったことないことができると思う」と未来へ目を向けた。