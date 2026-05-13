婚活中の34歳美人経営者が、魅力的なハイスペックイケメン男性2人について「3人で住みたい」と希望し、スタジオから「殿様か！」とツッコミを受ける場面があった。【映像】34歳美人社長が迷うイケメン2人の素顔5月12日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第3話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を