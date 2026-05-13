婚活中の34歳美人経営者が、魅力的なハイスペックイケメン男性2人について「3人で住みたい」と希望し、スタジオから「殿様か！」とツッコミを受ける場面があった。

【映像】34歳美人社長が迷うイケメン2人の素顔

5月12日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第3話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

今回は、女性陣が新たな男性と出会える「仮面舞踏会」が開催され、最も気になった男性1人を指名して顔と名前を知るチャンスが与えられた。あやかが指名したのは、バラ専門店の会社を経営するA・ダイチ。

仮面を外して対面した直後、あやかは小声で「年収は？」と直球の質問を投げかけ、ダイチが「1300万くらいですね」と回答。また、あやかが「（もっと）頑張れる？」と要望し、ダイチが「ゼロもう1個つけられるぐらい頑張ります」と猛アピールする掛け合いが見られていた。

しかし、あやかは現在、ショウゴ（建築業など3社経営・年収3000万円）と婚約＆同棲している身。その後のインタビューであやかは、「3人で住みたい。それか隣同士の部屋で、私が自由に行き来するみたいな（笑）」と、複数の魅力的な男性を前に欲望全開な本音をこぼしていた。その様子を見たスタジオのMC陣は爆笑で、「江戸時代？」「側室か！」「殿様か」と鋭いツッコミが入っていた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）