All About ニュース編集部では、2026年4月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ディズニーリゾートに関するアンケートを実施しました。その中から、好きな「ディズニーランドのアトラクション」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：カリブの海賊／56票ボートに乗って海賊たちとの航海を楽しめる、迫力のある世界観が魅力の人気アトラクション。映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」で