好きな「ディズニーランドのアトラクション」ランキング！ 2位「カリブの海賊」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ディズニーリゾートに関するアンケートを実施しました。その中から、好きな「ディズニーランドのアトラクション」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「パイレーツオブカリビアンが好きなので。あの暗い雰囲気もいいですね」（20代男性／神奈川県）、「派手なスピードはありませんが、細部まで作り込まれた情景をボートでゆっくり巡る贅沢さは、年齢を重ねるごとに魅力が増している気がします」（40代男性／宮城県）、「水の香りがして本当に船に乗っている感じがするから」（30代女性／山口県）といったコメントがありました。
回答者からは「ライドが自由に動く独特のシステムで、毎回少し違う体験ができ、楽しめるから」（50代男性／広島県）、「見かけは可愛らしいが、意外とハード」（40代女性／神奈川県）、「定番です。新しいアトラクションが出ても必ず体験します。プーさんの世界観と変わらない愛らしさを体験せずにはランドを後にはできないからです」（50代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：カリブの海賊／56票ボートに乗って海賊たちとの航海を楽しめる、迫力のある世界観が魅力の人気アトラクション。映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」でおなじみのジャック・スパロウが登場するなど、幅広い世代が楽しめる演出が魅力です。一度に多くのゲストが利用できるため、比較的待ち時間が短い点も人気の理由になっているようです。
1位：プーさんのハニーハント／61票「ハニーポット（はちみつのつぼ）」に乗って、100エーカーの森やプーさんの夢の中を冒険するアトラクション。まるで生きているかのように跳ねたり回ったりする不思議な動きに、子どもから大人まで夢中になります。絵本の中に入り込んだような没入感がよいというコメントが多数ありました。
回答者からは「ライドが自由に動く独特のシステムで、毎回少し違う体験ができ、楽しめるから」（50代男性／広島県）、「見かけは可愛らしいが、意外とハード」（40代女性／神奈川県）、「定番です。新しいアトラクションが出ても必ず体験します。プーさんの世界観と変わらない愛らしさを体験せずにはランドを後にはできないからです」（50代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)