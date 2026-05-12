日本将棋連盟は１２日、小山怜央四段が結婚したと発表した。お相手は一般女性。小山四段は連盟を通じ「この度、入籍しましたのでご報告いたします」と報告。「いつも応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。まだまだ至らぬ点も多いですが、変わらず頑張りますので、今後もよろしくお願いいたします」とつづった。小山四段は１９９３年７月２日生まれ。岩手・釜石市出身。北島忠雄七段門下。棋士養成機関「奨励会」