コーア商事ホールディングス [東証Ｐ] が5月11日後場(13:00)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比3.0％増の45.5億円となり、通期計画の54.3億円に対する進捗率は83.8％に達し、5年平均の79.7％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.1％減の8.7億円に減る計算