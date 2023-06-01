7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が、20日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2496号（マガジンハウス）の表紙を初めてソロで飾る。【全身ショット】オールブラックコーデでさわやか！高橋恭平6月5日に主演映画『山口くんはワルくない』、8月7日には千切豹馬役で出演する話題の映画『ブルーロック』が公開されるなど、なにわ男子としての活動はもちろん、俳優としても出演作が続く高橋。撮影後には「今まで他メンバーがやら