なにわ男子・高橋恭平、初のananソロ表紙で大胆水濡れショット 憧れの先輩から学んだ“アイドル”としてのモットーも語る

なにわ男子・高橋恭平、初のananソロ表紙で大胆水濡れショット 憧れの先輩から学んだ“アイドル”としてのモットーも語る