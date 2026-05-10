ミッドサイズで「RX」と並ぶ主力となるのが「NX」レクサスの看板モデルのひとつとなるのが、ミッドサイズSUVとなる「NX」です。レクサスのSUVラインナップは、下から上に、「LBX」「UX」「NX」「RX」「RZ」「GX」「LX」と並びます。この中でNXは、サイズ的にRX、RZとほぼ同等になりますが、RZはEV専用モデルであって、ちょっと毛色が異なります。【動画】おしゃれなレクサス「NX」を動画で見る！全体の中ではRXとNXが近い存