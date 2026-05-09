Ｊ１町田がアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）初出場で準優勝を果たした。Ｊ１初参戦からわずか４季目でアジア２位へ。異例の成長速度を支えてきたのが、２３年シーズンからクラブ強化を担う原靖フットボールダイレクター（ＦＤ、５８）だ。このほど、デイリースポーツの取材に応じ、驚異的なスピード感の内幕を明かした。アジアの頂点をかけた決勝戦。ピッチに立っていたのは日本代表経験のあるＦＷ相馬勇紀