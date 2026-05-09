Ｊ１町田がアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）初出場で準優勝を果たした。Ｊ１初参戦からわずか４季目でアジア２位へ。異例の成長速度を支えてきたのが、２３年シーズンからクラブ強化を担う原靖フットボールダイレクター（ＦＤ、５８）だ。このほど、デイリースポーツの取材に応じ、驚異的なスピード感の内幕を明かした。

アジアの頂点をかけた決勝戦。ピッチに立っていたのは日本代表経験のあるＦＷ相馬勇紀、ＤＦ中山雄太、ＤＦ昌子源、ＧＫ谷晃生ら実績十分なメンバー。先発全員が原ＦＤが就任してからの３年間で獲得にあたった選手たちだ。２３年からの３年間で入れ替わった選手は約５０人。「そのスピード感たるや、絶対ないんです。他のクラブでは起こりえない」と実感を込める。

背景にあるのは「現場第一」の体制だ。クラブ経営は事業、地域活動など多くの要素と隣り合わせ。大分、清水、岡山で強化を担ってきた原ＦＤは、勝利一本にかじを切ることが「意外と難しい」と事情を理解する。そんな中、町田は「すごく純粋というか、ピュアな印象」と、クラブ全体が勝利に向かって一枚岩だという。

その始まりは、負けないサッカーを美学とし、青森山田高で計７度の日本一に輝いた黒田剛監督の招聘（しょうへい）だ。「黒田さんと一緒にやる＝勝ちに振る。どんどん勝っていこうというスタートだった」。２２年１２月にサイバーエージェントの藤田晋社長がクラブ社長に就任。トップチーム人件費は前年度の約２・４倍の１８億円超に膨らみ、改革を後押しした。

前年はＪ２で１５位。まずは１年でＪ１に昇格させる。そのために原ＦＤは「規格外というか『それ反則でしょ』という選手を」と、Ｊ１横浜Ｍで２桁得点の経験があるＦＷエリキ、オーストラリア代表のＦＷデュークを獲得。翌年のＪ１初年度には谷、昌子を補強すると、シーズン途中にも相馬、中山の大型補強に成功し、一気にスカッドを引き上げた。

その裏には大胆な決断も続けてきた。入る選手がいれば、入れ替わる選手もいる。契約が残る選手の給料を二重払いすることも少なくなかった。「普通のチームであれば、その選手は契約を満了するか、高い額で売れたら次の選手を取ってくるっていうようなスピード感でしかできない」。通常なら何十年も要するクラブ作りを、町田は投資と意思決定で一気に圧縮した。

今後は「決してすごい選手を取らないわけではないが、若い選手も一緒に積み上げていく」と、少しペースダウンしていくという。「ＡＣＬＥに出続けることが今の目標」。異例のスピードでアジア２位まで駆け上がった町田の挑戦は、まだ終わらない。（デイリースポーツ・松田和城）

◆原 靖（はら・やすし）１９６７年１２月４日、大分市出身。大分上野丘高から大分大を経て、大分トリニティ（現Ｊ２大分）に加入。その後、米国でもプレーした。９９年から大分の普及部コーチ、下部組織コーチ、スカウト、強化部長などを歴任。２０１１年〜１５年まで清水、１９年〜２２年まで岡山の強化部長を務めた。２３年から町田のトップチームおよびアカデミーを統括するフットボールダイレクターに就任した。