俳優の黒島結菜（29）が、7日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。自由放任な性格に共演者が驚きの声を上げた。【写真】宮沢氷魚＆黒島結菜、ラブラブな”披露宴”ショットこの日黒島は、作家・湊かなえのデビュー10周年の集大成と評された小説を映画化した『未来』の公開を直前に控える中、共演の俳優・細田佳央太とともにゲスト出演した。番組内で行われた心理テストで、自由度が「MAX