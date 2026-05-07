黒島結菜、自由放任なエピソードにハライチ澤部も驚き 初の海外旅行はキューバ…まさかのアクシデントも「すごいショックでした」
俳優の黒島結菜（29）が、7日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。自由放任な性格に共演者が驚きの声を上げた。
【写真】宮沢氷魚＆黒島結菜、ラブラブな”披露宴”ショット
この日黒島は、作家・湊かなえのデビュー10周年の集大成と評された小説を映画化した『未来』の公開を直前に控える中、共演の俳優・細田佳央太とともにゲスト出演した。
番組内で行われた心理テストで、自由度が「MAX」との結果が出た黒島。過去には海外旅行などにも一人で行っていたことを明かした。黒島は「20歳の時に初めての一人旅をして、キューバに行きました」と語り、ハライチ澤部佑らを驚かせた。
またキューバではまさかのアクシデントに見舞われたといい、「財布を盗まれて…」と告白。当時、黒木は現地で声を掛けられた中年男性に連れられ、現地で行われていたイベントを楽しんだそう。その男性と半日ほど行動をともにし、夕方前に解散したそうだが、気づくと現金が入った財布だけがなくなっていたという。
スタジオにいた共演者が驚きの声を上げる中、黒島も「すごいショックでした。いつ盗られたか分からなくて…」と振り返った。
【写真】宮沢氷魚＆黒島結菜、ラブラブな”披露宴”ショット
この日黒島は、作家・湊かなえのデビュー10周年の集大成と評された小説を映画化した『未来』の公開を直前に控える中、共演の俳優・細田佳央太とともにゲスト出演した。
番組内で行われた心理テストで、自由度が「MAX」との結果が出た黒島。過去には海外旅行などにも一人で行っていたことを明かした。黒島は「20歳の時に初めての一人旅をして、キューバに行きました」と語り、ハライチ澤部佑らを驚かせた。
スタジオにいた共演者が驚きの声を上げる中、黒島も「すごいショックでした。いつ盗られたか分からなくて…」と振り返った。