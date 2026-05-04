【トイライズ AFC-01X Ω レギオス オメガ（再販）】 5月13日 予約開始 11月下旬 発売予定 価格：13,200円 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、完成品トイ「トイライズ AFC-01X Ω レギオス オメガ」を11月下旬に再販することを発表した。5月13日に予約受付を開始し、価格は13,200円。 本商品は可変戦闘機「