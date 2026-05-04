【トイライズ AFC-01X Ω レギオス オメガ（再販）】 5月13日 予約開始 11月下旬 発売予定 価格：13,200円

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、完成品トイ「トイライズ AFC-01X Ω レギオス オメガ」を11月下旬に再販することを発表した。5月13日に予約受付を開始し、価格は13,200円。

本商品は可変戦闘機「AFC-01X Ω レギオス オメガ」をトイライズシリーズで立体化したもの。特徴である人型ロボット形態のアーモソルジャー、飛行形態のアーモファイター、中間形態のアーモダイバーの3形態の変形が可能。

本商品はスタイルと可動を両立し、11連マイクロミサイルはハッチ展開などのギミックが搭載され、武装も合わせてのシーン再現が可能。

また、全38箇所の3mmハードポイントを有し、拡張性のアソビを実現。さらに、1/60スケールのパイロットとアーマーサイクルが付属。パイロットは機体への搭乗が可能で、スケール感、シチュエーションを彷彿とさせるアソビが可能となっている。

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