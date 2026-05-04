相談先と相談された側の心構え 信頼できる大人って、誰？ もし、予期せぬことが起きて悩んだときに、相談できる相手がいるととても心強いものです。 日頃から、なんでも相談できる大人の相手が必要です。日常の小さな悩みから、性に関する悩みまで気軽にできるとよいですね。その相手が親だとよいのですが、親だからこそ心配させたくないから話せない、親にはいえないと思うことも多いものです。 親以外では、小さいころか