サントス
『サントス』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
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ネイマールへの暴言は「尊敬と倫理の限界を超えている」クラブが猛批判
対戦相手レモのテイシェイラ会長が「ろくでなし」などと侮辱的発言をしたという
FOOTBALL ZONE
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ネイマールがブラジルカップ勝利後に相手チームを挑発、レモ会長が痛烈批判
ネイマールがミックスゾーンで相手選手らを執拗に挑発したと報じられた
サッカーダイジェストWeb
2026年7月30日
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ブラジル1部ボタフォゴが追悼 元所属FWが暴風による事故で死去
リオデジャネイロで29日に発生した最大時速90kmを超える暴風で壁が倒壊し死亡
ゲキサカ
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ネイマールがブラジル代表引退を表明、北中米W杯が最後の舞台に
コパ・スダメリカーナ後の取材で「もう続けるつもりはない」と語ったという
サッカーダイジェストWeb
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ネイマールが代表引退を示唆、元ブラジル代表のネト氏が激しく批判
元代表のネト氏は「歴史上最悪のアタッカーの1人だ」と痛烈に批判した
FOOTBALL ZONE
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ネイマールがブラジル代表引退を正式表明、歴代最多80ゴールで幕を閉じる
W杯4大会連続出場を果たしたが決勝トーナメント2回戦でノルウェーに敗退
スポニチアネックス
2026年7月28日
2026年7月26日
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ネイマールが復帰戦で2ゴール、ポーカー批判をパフォーマンスで一蹴
W杯中にポーカー大会参加が発覚し批判を受けていた中での復帰戦だった
FOOTBALL ZONE
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ネイマールが復帰初戦で得点後にカードを配る仕草、ポーカー批判へ反応
サッカーダイジェストWeb
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59歳カズが天皇杯予選でダイレクト弾、最年長ゴール記録を更新し海外も驚嘆
プロ選手として史上最年長ゴールという世界記録を更新したとみられる
サッカーダイジェストWeb
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メッシの曽祖父がブラジル生まれと判明、家系調査で意外なルーツが浮上
歴史家の調査でメッシの曽祖父がサンパウロ州生まれだったことが判明したという
東スポWEB