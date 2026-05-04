【ナノブロック サーフィン】 4月発売予定 価格：4,620円 メガハウス、「テトリスボードゲーム」を、2026年4月下旬に発売した。価格は4,620円。 「テトリスボードゲーム」はアレクセイ・パジトノフが 1984年に考案して以来、様々なハードに移植されたコンピュータゲーム「テトリス」を対戦型ボードゲームにした商