【ナノブロック サーフィン】 4月発売予定 価格：4,620円

メガハウス、「テトリスボードゲーム」を、2026年4月下旬に発売した。価格は4,620円。

「テトリスボードゲーム」はアレクセイ・パジトノフが 1984年に考案して以来、様々なハードに移植されたコンピュータゲーム「テトリス」を対戦型ボードゲームにした商品。様々な形をした「テトリミノ」をつまみ上げ、縦型のゲーム盤に落とし、積み上げることでゲームが進行していく。

各プレーヤーはカードで指定されたテトリミノを好きな向きで自分のフィールドに落とし、列がそろえばポイントを獲得できる。そろった列ごとにポイントが加算され、最終的に最も高いポイントを獲得した人が勝ちとなる。

ゲーム進行ではテトリミノを次回以降のターンで使用できる「HOLD」カードや、他プレーヤーへの「オジャマミノ」による妨害も可能で、戦略性の高い白熱した対戦が楽しめる。

【テトリスボードゲームHow to play（遊び方PV）】

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