【1/72 アメリカ空軍 F-4G ワイルド・ウィーゼル“湾岸戦争”】 9月発売予定 価格：5,500円 ファインモールドは公式Xにて、5月14日より開催される「第64回 静岡ホビーショー」で出展する新商品「1/72 アメリカ空軍 F-4G ワイルド・ウィーゼル“湾岸戦争”」を発表した。9月発売予定で、価格は5,500円。 今回発表されたのは「1/72 アメリカ空軍 F