【1/72 アメリカ空軍 F-4G ワイルド・ウィーゼル“湾岸戦争”】 9月発売予定 価格：5,500円

ファインモールドは公式Xにて、5月14日より開催される「第64回 静岡ホビーショー」で出展する新商品「1/72 アメリカ空軍 F-4G ワイルド・ウィーゼル“湾岸戦争”」を発表した。9月発売予定で、価格は5,500円。

今回発表されたのは「1/72 アメリカ空軍 F-4G ワイルド・ウィーゼル“湾岸戦争”」。マーキングで「ヒルグレイ迷彩の第35戦術飛行団所属機（35TFW）」の2機と、ドイツに展開していた「第52戦闘飛行団所属機」の2機が再現できる。

Xでは35TFWの201機と204機の作例を紹介。新金型で強化した機体下面、機首レドーム下センサー類のバルジ・垂直尾翼・背面パネル・計器盤が注目ポイントだという。スレッドではさらに多数の画像を紹介している。

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