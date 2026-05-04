ファインモールド、「第64回 静岡ホビーショー」で出展する新商品「1/72 アメリカ空軍 F-4G ワイルド・ウィーゼル“湾岸戦争”」を公開
【1/72 アメリカ空軍 F-4G ワイルド・ウィーゼル“湾岸戦争”】 9月発売予定 価格：5,500円
ファインモールドは公式Xにて、5月14日より開催される「第64回 静岡ホビーショー」で出展する新商品「1/72 アメリカ空軍 F-4G ワイルド・ウィーゼル“湾岸戦争”」を発表した。9月発売予定で、価格は5,500円。
今回発表されたのは「1/72 アメリカ空軍 F-4G ワイルド・ウィーゼル“湾岸戦争”」。マーキングで「ヒルグレイ迷彩の第35戦術飛行団所属機（35TFW）」の2機と、ドイツに展開していた「第52戦闘飛行団所属機」の2機が再現できる。
Xでは35TFWの201機と204機の作例を紹介。新金型で強化した機体下面、機首レドーム下センサー類のバルジ・垂直尾翼・背面パネル・計器盤が注目ポイントだという。スレッドではさらに多数の画像を紹介している。
キャプ
2026静岡ホビーショー新製品の完成見本画像UPしました！- (有)ファインモールド製品情報 (@finemolds_news) May 2, 2026
1/72 アメリカ空軍 F-4G ワイルド・ウィーゼル“湾岸戦争”https://t.co/h3lFdSu3i2
201機と204機の2機が完成！
本キットは、新金型で強化した機体下面、機首レドーム下センサー類のバルジ・垂直尾翼・背面パネル・計器盤を再現しました！ pic.twitter.com/uWds9KlFox