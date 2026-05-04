【トランスフォーマー新商品】 近日公開予定 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「トランスフォーマー」の新商品を近日公開する。 トランスフォーマー公式Xにて「ミッシングリンク」、「ニューレジェンズ」、「スタジオシリーズ」のシルエットが公開された。「ミッシングリンク」ではG