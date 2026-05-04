「トランスフォーマー」新商品が近日公開予定。「ミッシングリンク」、「ニューレジェンズ」などのシルエットが公開
【トランスフォーマー新商品】 近日公開予定
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「トランスフォーマー」の新商品を近日公開する。
トランスフォーマー公式Xにて「ミッシングリンク」、「ニューレジェンズ」、「スタジオシリーズ」のシルエットが公開された。「ミッシングリンク」ではG1のアイアンハイドと思われるシルエットで「ニューレジェンズ」ではスターコンボイと思われるものとなっている。
「スタジオシリーズ」ではホイルジャックなどのシルエットが確認できる。
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(C) TOMY