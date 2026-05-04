【トランスフォーマー新商品】 近日公開予定

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「トランスフォーマー」の新商品を近日公開する。

トランスフォーマー公式Xにて「ミッシングリンク」、「ニューレジェンズ」、「スタジオシリーズ」のシルエットが公開された。「ミッシングリンク」ではG1のアイアンハイドと思われるシルエットで「ニューレジェンズ」ではスターコンボイと思われるものとなっている。

「スタジオシリーズ」ではホイルジャックなどのシルエットが確認できる。

NEW LEGENDS

New product coming soon!

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「トランスフォーマーニューレジェンズ」新商品情報 近日解禁予定！ pic.twitter.com/rqaDmpnkCr - 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) May 3, 2026

STUDIO SERIES

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「スタジオシリーズ」新商品情報 近日解禁予定！ pic.twitter.com/PSkQFBEJuZ - 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) May 3, 2026

(C) TOMY