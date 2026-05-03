2児の母でお笑い芸人の山田花子（51）が、3日までに自身のブログを更新。羊毛フェルトで制作した新作を公開し、深夜までかけて完成させた作品に、ファンから称賛の声が寄せられている。【写真】「ますます腕を上げましたね」深夜まで没頭して作り上げた、山田花子の羊毛フェルトの新作山田は「今日の私のスケジュール」と書き出し、1日の様子を紹介。午前中はシミ取りのため皮膚科を訪れ、その後はカット＆カラーへ行ったこと