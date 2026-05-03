山田花子、羊毛フェルトの新作披露 深夜まで没頭して作り上げた完成品に反響「可愛い」「ますます腕を上げましたね」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（51）が、3日までに自身のブログを更新。羊毛フェルトで制作した新作を公開し、深夜までかけて完成させた作品に、ファンから称賛の声が寄せられている。
【写真】「ますます腕を上げましたね」深夜まで没頭して作り上げた、山田花子の羊毛フェルトの新作
山田は「今日の私のスケジュール」と書き出し、1日の様子を紹介。午前中はシミ取りのため皮膚科を訪れ、その後はカット＆カラーへ行ったことを明かした。午後は自宅で羊毛フェルト制作に没頭。「どうしても今日中に完成させたくて昨夜も深夜まで作って先ほど完成」とつづり、完成した作品を披露している。
公開されたのは、「ハチになったハムスター」と名付けられた作品。丸みのあるフォルムに黄色と黒の配色が印象的で、花を持たせた愛らしい仕上がりとなっていた。さらに、後ろ姿の写真も公開し、細部まで丁寧に作り込まれている様子がうかがえる。
また山田は「家事はおろそかにできても…ご飯だけは作らないとね」とコメントし、肉ニラもやし炒めの手料理も披露。多忙な1日の様子をユーモアを交えて伝えた。
この投稿にファンからは「ハチハムちゃん可愛い」「ますます腕を上げましたね」「完成おめでとうございます」「花ちゃんバタバタな1日お疲れ様でした」といった声が寄せられている。
【写真】「ますます腕を上げましたね」深夜まで没頭して作り上げた、山田花子の羊毛フェルトの新作
山田は「今日の私のスケジュール」と書き出し、1日の様子を紹介。午前中はシミ取りのため皮膚科を訪れ、その後はカット＆カラーへ行ったことを明かした。午後は自宅で羊毛フェルト制作に没頭。「どうしても今日中に完成させたくて昨夜も深夜まで作って先ほど完成」とつづり、完成した作品を披露している。
また山田は「家事はおろそかにできても…ご飯だけは作らないとね」とコメントし、肉ニラもやし炒めの手料理も披露。多忙な1日の様子をユーモアを交えて伝えた。
この投稿にファンからは「ハチハムちゃん可愛い」「ますます腕を上げましたね」「完成おめでとうございます」「花ちゃんバタバタな1日お疲れ様でした」といった声が寄せられている。