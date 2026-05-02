昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花が、生け花を鑑賞する様子を公開した。２０２５年から練習拠点をカナダ・モントリオールに移して練習を行っている紀平は２日、自身のインスタグラムを更新。「在モントリオール日本国総領事館から、生け花インターナショナル・オープニングセレモニーにご招待していただきました」と書き出すと、全身ブラックコーデで満開の桜をバックに庭園の風景を