昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花が、生け花を鑑賞する様子を公開した。

２０２５年から練習拠点をカナダ・モントリオールに移して練習を行っている紀平は２日、自身のインスタグラムを更新。「在モントリオール日本国総領事館から、生け花インターナショナル・オープニングセレモニーにご招待していただきました」と書き出すと、全身ブラックコーデで満開の桜をバックに庭園の風景を楽しむ様子や、館内に展示された生け花を鑑賞する様子などをアップ。「モントリオールにも、こんな風に日本を感じられる素敵な場所があると知らなかったので、来ることができて嬉しかったです 生け花の作品も初めて見ましたが、どれも個性があって素敵なものばかりでした」と振り返り、「暖かくなってから、また来ようと思います」と投稿を締めた。

この投稿には「紀平ちゃんめちゃくちゃ綺麗になったね」「素晴らしい日本の空間ですね。生花も紀平さんもとても美しい」「梨花ちゃんのお召し物も、生花やお庭も全て素敵」「雰囲気がピッタリですね」「大人の女性になり、凄く魅力的ですね」「梨花ちゃんお綺麗です」などの声が寄せられている。