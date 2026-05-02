●映り込みに人生を懸ける「エキストラの帝王」 元NMB48の渋谷凪咲が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーションに初挑戦した。担当したのは、3日に放送される「あしたもテレビの片隅で〜映り込みに捧げる奇妙な人生〜」。テレビ画面に“映り込む”ことに人生を懸ける男性の姿を追った作品だ。収録を終え、主人公・増井孝充さん(58)の生き方に驚きながらも、「も