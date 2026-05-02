女優の石田ひかりが２日までに自身のインスタグラムを更新。同学年の人気女優との番組オフショットを公開した。石田は「ＮＨＫＢＳ ４月３０日 ２１時１５分から仲良しの常盤貴子ちゃんと鉄道旅」と書き始め、女優・常盤貴子との２ショットを複数枚アップ。「一度乗ってみたかった水戸岡鋭治先生デザインの豪華観光列車『３６ぷらす３』、特急ソニック、レストラン電車『ザ・レール・キッチン・チクゴ』を乗り継いで、一泊二