女優の石田ひかりが２日までに自身のインスタグラムを更新。同学年の人気女優との番組オフショットを公開した。

石田は「ＮＨＫ ＢＳ ４月３０日 ２１時１５分から仲良しの常盤貴子ちゃんと鉄道旅」と書き始め、女優・常盤貴子との２ショットを複数枚アップ。「一度乗ってみたかった水戸岡鋭治先生デザインの豪華観光列車『３６ぷらす３』、特急ソニック、レストラン電車『ザ・レール・キッチン・チクゴ』を乗り継いで、一泊二日の旅をして来ました」と報告した。

「『鉄』が大好きな貴子ちゃんとの旅は、本当に楽しかったわたしもまあまあ体力オバケを自認していたけれど貴子はモンスターだった…」と明かし、「列車でしかいただくことの出来ない、宮崎の旬の食材を使った素敵すぎる懐石弁当、別府での地獄蒸しイタリアン、ビストロのような電車でいただく、地域の食材を使ったコース料理 仲良しふたり「鉄分多め」の鉄道紀行、どうぞお楽しみに」と記し、投稿を締めた。

この投稿にフォロワーからは「お２人共に、本当に素敵です」「いつも見ている列車におふたりが乗車されたと思うとうれしい」「楽しみにしています」などの声が寄せられている。