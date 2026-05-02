ゴールデンウィーク、部活を頑張るという人もいると思いますが、教師のパワハラ、不適切な指導は後を絶ちません。顧問の指導の後に自殺した弟。その死を無駄にせず、不適切指導を無くそうと活動する女性の姿を追いました。【写真で見る】100項目以上ある吹奏楽部の規則を書き留めたメモ部活の規則は100個以上弟を苦しめた顧問の“不適切指導”日本体育大学で、将来、体育の教師や部活の顧問を目指す学生たちへの特別授業が行われ