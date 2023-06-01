アメリカのトランプ大統領はEU＝ヨーロッパ連合から輸入する自動車に課す関税を25%に引き上げると表明しました。1日、SNSに投稿したもので、「EUはアメリカと締結した貿易合意を履行していない」と主張し、来週から関税の引き上げを実施するとしています。トランプ政権は去年、EUとの貿易合意で自動車に対する関税を15%にしていました。