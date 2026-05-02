先月、2026年4月1日施行の改正道路交通法により、自転車の運転にもいわゆる「青切符」（交通反則通告制度）が適用された。16歳以上の自転車利用者に対し、信号無視や無灯火、“ながらスマホ”などの違反行為に反則金が科されるが、微妙な問題として関心を集めているのが、「イヤホンを装着した状態での運転は違反にあたるのか』ということだ。 （関連：【画像】オープンイヤー型や骨伝導型、耳に挟むイヤーカ