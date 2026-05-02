東京・福生市で17歳の少年をハンマーで殺害しようとしたとして男が逮捕された事件で、男は「記憶が曖昧で何があったか分からない」と話していることが分かりました。【映像】連行される高林容疑者高林輝行容疑者（44）は先月29日、福生市で17歳の少年をハンマーで殴り殺害しようとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、事件後、高林容疑者は車などを使って逃走し、きのう、潜伏先の千葉県習志野市内のアパートで逮