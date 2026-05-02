ゴールデンウィークで登山客が増えるなか、埼玉県飯能市では警察が登山ルートや同行者などを記入する「登山届」の提出を呼びかけました。登山者「（登山届は）出したことがなかった。これを機に出します」去年、埼玉県では山での遭難者は86人にのぼり、そのおよそ7割が登山届を提出していませんでした。警察は「登山届の提出が迅速な救助に繋がる」と呼びかけています。