【モデルプレス＝2026/05/02】女優の桜井日奈子が5月1日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿のオフショットを公開した。【写真】28歳美人女優「言葉失う美しさ」美デコルテ輝くウエディングドレス姿披露◆桜井日奈子、ウエディングドレス姿披露テレビ朝日系金曜ナイトドラマ「余命3ヶ月のサレ夫」（毎週金曜よる11時15分〜）で主演の白洲迅演じる高坂葵の妻・高坂美月役を演じている桜井は、「見て欲しいけど、見て欲し