桜井日奈子、ウエディングドレス姿披露 ドラマオフショットに「言葉失う美しさ」「デコルテ綺麗すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/05/02】女優の桜井日奈子が5月1日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿のオフショットを公開した。
【写真】28歳美人女優「言葉失う美しさ」美デコルテ輝くウエディングドレス姿披露
テレビ朝日系金曜ナイトドラマ「余命3ヶ月のサレ夫」（毎週金曜よる11時15分〜）で主演の白洲迅演じる高坂葵の妻・高坂美月役を演じている桜井は、「見て欲しいけど、見て欲しくなくて、見て欲しいです」と同日放送の第2話についてコメントし、オフショットを公開。ベアトップのウエディングドレス姿を披露し、美しいデコルテを見せている。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる花嫁」「透き通るような美肌」「デコルテ綺麗すぎる」「言葉失う美しさ」「ドラマとのギャップがすごい」「2話も楽しみ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳美人女優「言葉失う美しさ」美デコルテ輝くウエディングドレス姿披露
◆桜井日奈子、ウエディングドレス姿披露
テレビ朝日系金曜ナイトドラマ「余命3ヶ月のサレ夫」（毎週金曜よる11時15分〜）で主演の白洲迅演じる高坂葵の妻・高坂美月役を演じている桜井は、「見て欲しいけど、見て欲しくなくて、見て欲しいです」と同日放送の第2話についてコメントし、オフショットを公開。ベアトップのウエディングドレス姿を披露し、美しいデコルテを見せている。
◆桜井日奈子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美しすぎる花嫁」「透き通るような美肌」「デコルテ綺麗すぎる」「言葉失う美しさ」「ドラマとのギャップがすごい」「2話も楽しみ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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