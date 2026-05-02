◆パ・リーグソフトバンク―楽天（２日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・栗原陵矢内野手が３回に満塁弾を放ち、４点を先制した。２本の安打と四球で２死満塁の好機をつくると、「４番・三塁」で出場している栗原が１ストライクからの２球目、チェンジアップをうまく捉えた。打球は右翼スタンドに着弾。「３番・三塁」で出場した前日（１日）に続き、２戦連発となる満塁弾で「（先発の）大津に何とか先制点を、という思