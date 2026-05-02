パドレス戦でメジャー単独トップの13号

■Wソックス 8ー2 パドレス（日本時間2日・サンディエゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が1日（日本時間2日）、敵地でのパドレス戦に「2番・一塁」で先発出場し、2回の第2打席で3試合ぶりとなる13号3ランを放った。メジャー単独トップに浮上した、技術が凝縮された一発に敵軍実況も脱帽した。

村上は3-0とリードして迎えた2回2死一、三塁の第2打席で、マルケスが投じたナックルカーブを豪快に捉えた。確信歩きの一発となる3ラン。打球速度111.1マイル（約178.8キロ）、413フィート（約125.9メートル）、角度26度だった。

この打席で敵軍実況の「Padres.TV」も脱帽するしかなかった。カウント2-2から内角への厳しいボールを右翼線へファウルとすると、解説のマーク・グラント氏は「彼は走者を一掃できますよ」と語ると、実況のドン・オーシロ氏も「できるでしょうね」と呼応した。

6球目のボールを経て、村上は右中間フェンスを越える13号3ランとした。グラント氏は「我々はムラカミが走者を一掃する話をしていましたよね」と切り出した。先の“予兆”から約60秒後、本当に走者一掃の3ランを被弾した。

「あの内角球をライト線ぎりぎりのファウルにして、今回は（ナックル）カーブ。バックドアを投げたかったのですが、真ん中に入ってしまいました。彼は球場深いところへのパワーを見せつけました」と脱帽した。

その後、同氏は「もう1回見ましょう。ナックルカーブ。彼はひきつけて捉えました」と村上の本塁打映像を見入っていた。（Full-Count編集部）