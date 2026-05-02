作家の乙武洋匡氏（50）は2日までに自身のXを更新。東京都の小池百合子知事が今「イチオシ」だとする上野動物園の「ハシビロコウ」をあしらったカートに乗った様子をとらえた第三者の投稿を引用しながら、「待って（笑）このシーンは激しすぎる」と泣き笑いの絵文字を三つ並べて評した。小池知事は先月3日の会見で、不動の人気を誇ったパンダが中国返還で不在となっている上野動物園の魅力向上に向けた動きに触れる中で、「動かな